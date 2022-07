Farnborough, premier salon majeur du redécollage de l'aéronautique

C'est sous la quiétude des jours d'été que se tient le grand salon aéronautique international de Farnborough cette semaine, premier événement majeur du secteur depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020. Le salon britannique intervient d'ailleurs pour la première fois en dehors de l'Union européenne, conséquence du retrait fracassant du Royaume-Uni il y a 18 mois. Fort heureusement, la filière aéronautique européenne a su s'adapter à cette nouvelle réalité bien en amont, alors que le contexte mondial amenait, quelques mois seulement plus tard, à de bien plus grandes difficultés pour les industriels avec l'arrêt brutal du trafic aérien mondial.



Nous n'en sommes fort heureusement plus là et la cuvée 2022 de Farnborough sera surtout le symbole du redécollage de l'aéronautique, civile comme militaire, même si il ne faudra évidemment pas s'attendre à un record d'annonces de commandes d'avions commerciaux comme lors des précédentes éditions, loin de...