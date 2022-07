Le low-cost long-courrier ne connaît plus la crise

C'est un véritable retour en force du modèle low-cost long-courrier qui commence à se dessiner dans le contexte post-pandémique, avec cette forte demande liée aux voyages de vengeance. Depuis quelques semaines, les prix des billets d'avion sur le long-courrier atteignent des sommets aux quatre coins du globe, une tendance favorisée par des taux de remplissage très élevés, des capacités moindres, des possibilités de correspondances réduites par une demande très forte sur le point-à-point et bien sûr par la forte volatilité du carburant.



Les compagnies low-cost spécialisées sur le long-courrier profitent évidemment de la situation actuelle, même si elles sont aussi les premières victimes du haut niveau du cours du carburant (plus de 1100 dollars la tonne), celui-ci représentant une part plus importante dans leur structure des coûts que pour les compagnies aériennes traditionnelles. Une compagnie comme JetBlue en arrive même à proposer des tarifs comparables à ceux...