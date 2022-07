L'Allemagne, future première puissance militaire en Europe ?

C'est un fait. Notre grand voisin d'outre-Rhin se réarme depuis quelques mois et il affiche désormais de réelles ambitions pour sa défense. La mise en place d'un fonds exceptionnel de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée dans les toutes prochaines années est déjà une réalité sur le plan des commandes et notamment dans le domaine de l'aviation militaire.



En quelques mois seulement, l'Allemagne s'est ainsi décidée à acheter 15 nouveaux Eurofigher Typhoon en configuration « Quadriga » mais surtout 35 F-35A pour remplacer ses vieux Tornado. À cela s'ajoutent bien sûr quelques drones Heron-TP armés, 21 Eurodrone (qui finiront probablement armés aussi), 5 Boeing P-8A Poseidon pour remplacer ses P-3C Orion (avec l'acquisition de 7 nouveaux exemplaires à l'étude) et 60 hélicoptères CH-47F Chinook en version Block II Standard Range pour remplacer ses Sea Stallion. Sont aussi déjà dans les tuyaux la possible acquisition d'hélicoptères d'attaque AH-64 Apache,...