« Contrairement au revenge travel des touristes, les voyageurs d'affaires sont restés dans une logique de restriction budgétaire », Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage.



Mettant en avant les différences de la reprise pour les voyagistes et les compagnies aériennes, Jean-Pierre Mas se félicite d'un été très prometteur tout en restant prudent sur les difficultés annoncées à partir de l'automne. Dressant le profil des vacances et les aspirations des voyageurs, il souligne que la reprise, beaucoup plus forte que tout ce qui avait été prévu, s'accompagne de son lot de revers : congestion de certaines destinations, manque de personnel et changement des habitudes de voyage.



Il explique également pourquoi la hausse du prix des billets d'avion est inéluctable et quelles sont les perspectives, selon lui, pour la classe affaires, alors que les voyageurs d'affaires ont pris l'habitude de réduire leur budget de déplacement.