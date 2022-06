MCO : AFI KLM E&M signe un nouveau contrat de support équipements pour les E-3A Sentry de l'OTAN

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) vient de remporter un important contrat de support équipement d'une durée de 10 ans avec IAMCO (International Aerospace Management Company), en charge de la gestion de la maintenance de la flotte des avions AWACS (Airborne Warning and Control System) de l'OTAN depuis une vingtaine d'années, y compris pour les moteurs et les équipements.



La division MRO d'Air France-KLM était déjà en charge d'une partie des équipements de la flotte des 14 E-3A Sentry de l'Alliance atlantique, des appareils déployés en Europe depuis la base aérienne de l'OTAN de Geilenkirchen (Allemagne).



Dans le cadre de cet accord, AFI KLM E&M sera chargé des services de maintenance des équipements en régie pour les 14 appareils, principalement pour une large gamme avioniques et hydrauliques et un soutien technique personnalisé. La maintenance des équipements sera assurée depuis ses ateliers d'Amsterdam.



Pour Max Kuchler, Directeur général d'IAMCO, « La confiance que notre société accorde aux services AWACS d'AFI KLM E&M, qui allient expertise, qualité et adaptabilité. AFI KLM E&M sera un partenaire de premier plan dans la maintenance des équipements des AWACS E-3A de l'OTAN, comme ce fut le cas lors de nos précédentes opérations ».



« C'est un honneur qu'IAMCO nous ait à nouveau choisi pour cette maintenance essentielle au maintien en condition opérationnelle des E-3A AWACS de l'OTAN. Cet accord est la preuve de l'expertise de notre groupe en matière de produits militaires et nous sommes pleinement engagés à poursuivre notre soutien à la flotte d'AWACS de l'OTAN ainsi qu'à notre partenariat avec IAMCO » a ajouté Ton Dortmans, vice-président exécutif de KLM Engineering & Maintenance.



AFI KLM E&M précise aussi qu'elle bénéficie d'une expérience et d'une compétence étendues dans le domaine du produit militaire AWACS, notamment grâce au soutien apporté aux flottes de l'OTAN et à celle des E-3F de l'armée de l'air française.



Pour rappel, la flotte des E-3 AWACS de l'OTAN doit être retirée du service peu après 2035. Une équipe industrielle pilotée par Boeing vient de remporter le contrat d'étude sur le remplacement des 14 appareils et doit maintenant réaliser l'étude de faisabilité et de réduction des risques demandée par l'agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN (NSPA). L'équipe autour de Boeing est constituée de partenaires du programme ABILITI, qui comprend Indra, Leonardo, Inmarsat, Thales, ESG Elektroniksystem- und Logistik, Lufthansa Technik et Mott MacDonald.



De son côté, l'US Air Force a décidé fin avril de remplacer une partie de ses E-3 Sentry AWACS (Airborne Warning and Control System) par le E-7 Wedgetail de Boeing à partir de 2027. Une quinzaine de E-7 pourraient ainsi venir progressivement remplacer les plus anciens de ses 31 E-3 en service, c'est-à-dire ses E-3B.