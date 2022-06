« La rupture technologique passera par beaucoup de R&D mais aussi par un changement de culture des passagers », Xavier Pecquet, membre du Comité exécutif de Sopra Steria en charge d'Aeroline

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Xavier Pecquet, membre du Comité exécutif de Sopra Steria et dirigeant d'Aeroline.



Souvent vue comme un institut de sondages, Sopra Steria est une société dont le coeur de métier est les services numériques. Xavier Pecquet rappelle l'histoire du groupe et explique la spécificité et le poids de ses activités dans le secteur aéronautique et de défense, seul secteur de l'industrie sur lequel il est présent, et qui est géré par l'entité Aeroline. Il expose également le comportement de cette activité durant la crise et son redressement depuis.



Il évoque également l'un des grands axes de travail d'Aeroline, qui est la problématique de l'optimisation des trajectoires de vol, et donne sa vision du futur de l'aviation et de l'évolution nécessaire de la culture des passagers.