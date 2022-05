« L'aviation commerciale et la défense sont anticycliques, cela nous permet d'avoir deux pieds pour notre croissance », Thierry Mootz, DG de Latécoère

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Thierry Mootz, directeur général de Latécoère.



Après deux années très difficiles, Latécoère a repris avec confiance le chemin de la croissance et se sent prêt à suivre les augmentations de cadences des donneurs d'ordre. Visant une croissance rentable qui pourrait le porter à un milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025, l'équipementier peut compter sur les bénéfices de son plan de transformation et le soutien de son actionnaire pour y parvenir.



Thierry Mootz explique également les objectifs poursuivis par Latécoère derrière toutes ses récentes acquisitions, notamment le renforcement dans le secteur de la défense, avant d'évoquer les pistes qu'il explore pour l'aviation du futur et l'allègement des appareils : le développement des composites et les travaux sur la fibre optique.