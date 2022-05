EBACE : Dassault Aviation fait le point sur ses programmes d'avions d'affaires Falcon

Alors que le Falcon 6X fait son baptême du feu à Genève à l'occasion du salon EBACE qui se tient du 23 au 25 mai, Dassault Aviation a profité de sa traditionnelle conférence de presse organisée la veille pour faire le point sur ses deux nouveaux programmes d'avions d'affaires phares, à savoir les Falcon 6X et Falcon 10X.



Pour Carlos Brana, directeur général des avions civils chez Dassault Aviation, la campagne de certification du Falcon 6X progresse toujours conformément aux objectifs, la flotte des trois avions participant aux essais en vol ayant effectué plus de 850 heures de vol. L'avion numéro quatre, présent sur le statique d'EBACE, a quant à lui reçu un aménagement intérieur complet à Mérignac et partipera à partir du mois de juin une campagne de vols autour du monde destinée à valider la maturité des systèmes avion pour son entrée en service.



Cette...