Nous avons profité du salon JEC World pour aller à la rencontre de Benjamin Saada, CEO et fondateur de Fairmat. Cette pépite de la deeptech française vient en effet s'attaquer à l'immense marché potentiel du recyclage des matériaux composites. La jeune société que nous suivons régulièrement depuis sa création, vise une capacité initiale de 5000 tonnes de matériaux recyclés par an. Mais Fairmat se tourne maintenant vers les pièces en composites des appareils en fin de vie, avec un important contrat de R&D signé avec Tarmac Aerosave qui pourrait bientôt se transformer en accord commercial. Entretien.



Vous avez annoncé un certain nombre de contrats liés au secteur aéronautique durant le salon JEC World ?



Le salon du JEC est un salon très important pour nous. C'est un véritable jalon pour la société Fairmat, car nous y avons annoncé une série de contrats dans l'aéronautique. Nous avons commencé...