Les composites c'est fantastique

JEC World, le plus important rendez-vous mondial dédié aux acteurs de la filière des matériaux composites se tenait au parc d'expositions de Paris-Nord Villepinte la semaine dernière. Et l'aéronautique était évidemment particulièrement bien représentée, car les deux tiers du millier d'entreprises exposantes avaient un lien plus ou moins fort avec le secteur.



Il faut dire que l'eau a coulé sous les ponts depuis l'introduction de ce matériau révolutionnaire dans l'aviation commerciale au milieu des années 80. On pense bien sûr aux vrais précurseurs, avec le stabilisateur vertical de l'Airbus A310-300 intégralement produit en composites en 1985, ou encore au caisson extérieur de voilure de l'ATR 72 trois ans plus tard.



Depuis, la présence des matériaux composites n'a fait que croître pour dépasser les 50% de la masse totale des appareils sur les programmes gros-porteurs les plus récents, à savoir les 787 et A350. Ils sont...