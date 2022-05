« L'augmentation des prix fragilise les PME et beaucoup sont dans des situations délicates », Christophe Cador, président du comité Aero-PME du GIFAS

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Christophe Cador, PDG de Satys et président du comité AERO-PME du GIFAS.



Christophe Cador estime que l'aéronautique a bien résisté à la crise sanitaire ces deux dernières années. Entraînées par les grands avionneurs et équipementiers, les PME aéronautiques françaises se redressent actuellement et se mettent en ordre de marche pour répondre à l'augmentation des cadences à venir. Relativement peu exposées à la crise en Ukraine, elles doivent toutefois composer avec l'augmentation générale des prix et l'arrivée des échéances de remboursement des prêts contractés pour faire face à la crise.



Autre sujet pour ces sociétés, le retour des difficultés de recrutement, qui ont poussé le GIFAS à lancer une campagne pour attirer de nouveaux profils.