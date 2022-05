Avec l'A350 d'Airbus, la distance n'est plus la limite

L'annonce de la concrétisation du projet Sunrise de Qantas, qui va bientôt permettre à la compagnie aérienne australienne de proposer les plus longs vols commerciaux au monde, est une vraie bonne nouvelle pour l'aviation mondiale.



Car c'est tout d'abord une véritable preuve de confiance dans la reprise du transport aérien sur le long terme, en particulier sur les vols intercontinentaux, un secteur qui on le sait a été la principale victime des restrictions de voyage depuis le début de la pandémie.



Comme le décrivait si bien Christian Scherer, le directeur commercial d'Airbus, « les gens se remettront à voyager et ils le feront avec vengeance », une tendance d'ailleurs déjà de mise en Australie depuis quelque temps. L'explosion des réservations sur certaines liaisons est clairement déjà de mise, en particulier à destination de l'Europe et des États-Unis, avec des tarifs qui atteignent même des sommets. Le pays-continent a été...