Afrijet attend son premier ATR 72-600 en mai et rajeunit sa flotte

Le transporteur privé gabonais Afrijet prendra livraison de son premier ATR 72-600 en mai. L'information a été donnée par son administrateur Marc Gaffajoli dans un entretien. « Nous avons commandé trois appareils neufs dont le premier nous sera livré le mois prochain. Et deux options supplémentaires sont en discussion ». La finalisation de la commande avait été annoncée en novembre 2021 lors du salon aéronautique de Dubaï.



Considérée comme la compagnie la plus régulière d'Afrique Centrale, Afrijet prépare actuellement la transition de sa flotte ATR 72-500, en prélude à l'arrivée de ses nouveaux appareils. Elle vient de se séparer définitivement de l'un des biturbopropulseurs (MSN 715, YOM 2004). Il était le plus vieux de la flotte. « Son propriétaire a trouvé une opportunité pour le transformer en cargo et le louer sur un autre continent. »



Le mois dernier, elle a acheminé un deuxième appareil (MSN 833, YOM 2008)...