Fret aérien : la course aux conversions P2F va-t-elle se poursuivre ?

C'est une véritable question qui se pose alors que les capacités offertes par les soutes des avions gros-porteurs de transport de passagers reviennent en force avec l'augmentation graduelle du trafic, au fur et à mesure de la levée des restrictions de voyages un peu partout sur la planète, à l'exception notable de la Chine et de Hong Kong. Faut-il toujours investir dans la conversion de nouveaux appareils ?



Les deux années de pandémie ont clairement fait bouger le marché des conversions P2F (Passenger-to-Freighter), alors qu'arrivaient en même temps de nouveaux programmes de modification d'appareils (Airbus A321P2F, A321PCF, A320P2F...) et de nouveaux projets (777-LRMF de Mammoth Freighters, E-Jets cargo d'Embraer annoncé il y a seulement quelques semaines...). Les contrats de conversions se sont multipliés depuis maintenant quatre ans, et avec eux la multiplication des lignes de conversions pour des programmes relativement récents (737-800 cargo, A321 cargo, A330P2F) qui viennent progressivement...