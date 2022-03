« La question qui se pose pour les décideurs politiques, c'est quel degré de démocratisation du transport aérien souhaitent-ils conserver ? », Laurent Timsit, délégué général de la FNAM

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Laurent Timsit, délégué général de la FNAM.



La FNAM a fait parvenir une lettre aux candidats à l'élection présidentielle qui expose les propositions du secteur du transport aérien pour améliorer sa compétitivité et les domaines dans lesquels les politiques peuvent les soutenir. Elle attend leurs réponses à partir du 25 mars, afin de pouvoir juger s'ils sont prêts à accompagner les acteurs du secteur.



Reconnaissant le soutien décisif du gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire, Laurent Timsit rappelle les quatre thèmes autour desquels s'articulent ces propositions et souligne que le sauvetage du pavillon français doit passer par des mesures d'ordre structurel plus que conjoncturel.



Si la plupart des demandes sont déjà réclamées depuis des années, de nouvelles sont apparues qui réclament toute l'attention du futur gouvernement, notamment le besoin de soutien dans la transition écologique à court terme du transport aérien.