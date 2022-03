« Spring Alliance »: la nouvelle alliance de compagnies nigérianes qui vise un élargissement africain

Le mot d'ordre est désormais à la collaboration et la mutualisation des atouts entre les compagnies aériennes nigérianes. À l'initiative de six transporteurs locaux, Spring Alliance a vu le jour le mardi 8 mars 2022 à Lagos. Les membres fondateurs en sont Air Peace, Azman Air, United Nigeria Airline, Arik Air, AeroContractors et Max Air.



Selon les initiateurs du projet, cette nouvelle alliance, la première du genre dans l'industrie nigériane, constitue d'abord une plateforme opérationnelle de soutien mutuel, mais vise surtout à offrir aux passagers une qualité améliorée de services sur l'ensemble de leurs réseaux respectifs.



Par exemple, en cas de problème technique sur l'appareil d'une compagnie, le transfert des passagers sur le vol d'un opérateur membre de l'alliance sera rendu possible « sans frais supplémentaire », explique Allen Onyema, PDG d'Air Peace et par ailleurs vice-président des Opérateurs aériens du Nigeria (AON).

À terme, Spring Alliance devrait proposer...