« Je me demande s'il ne faudrait pas reporter dans le courant de 2023 la mise en place du système EES », Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP.



Dans la seconde partie de cet entretien, Augustin de Romanet explique que l'objectif existentiel du groupe ADP n'est pas nécessairement la croissance irraisonnée mais plutôt de devenir une marque mondiale d'hospitalité. C'est l'objet d'Extime, qui doit devenir un standard d'expérience client en zone réservée. Outre l'amélioration des espaces et des boutiques, la « smartisation » de l'aéroport doit jouer un rôle pour fluidifier les différents points de passage et le groupe ADP souhaite investir dans les technologies concernées, en prenant garde toutefois de ne pas déshumaniser l'aéroport.



Toujours dans le cadre de l'amélioration de l'expérience client, il évoque les limites des capacités de l'aéroport à gérer le temps de passage au contrôle aux frontières et quelles sont les pistes pour effacer ce point noir du parcours. Il présente également ses inquiétudes quant au nouveau défi qui s'annonce : la mise en place du Système d'entrée-sortie (EES) pour mieux contrôler les flux en provenance des pays hors-Schengen.