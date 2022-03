Russie : les loueurs occidentaux vont-ils devoir s'asseoir sur plus de 12 milliards de dollars d'actifs aéronautiques ?

Le décret publié par le Kremlin le 14 mars est lourd de sens. Avec son « Amendements au Code aérien de la Fédération de Russie et à certains actes législatifs de la Fédération de Russie », le gouvernement de Vladimir Poutine est désormais responsable des contrats de crédit-bail vis-à-vis des sociétés de leasing occidentales et de tous les droits sur leurs appareils encore présents sur le sol russe, soit pas moins de 565 avions commerciaux. Il s'agit tout simplement d'une véritable confiscation des appareils, certains de toute dernière génération, une flotte qui représente plus de 12 milliards de dollars d'actifs aéronautiques.



Les loueurs les plus impactés sont AerCap et SMBC Aviation Capital en nombre d'appareils, avec respectivement 145 et 36 avions restés dans les flottes des compagnies aériennes russes, mais Fortress Transportation and Infrastructure (FTAI) reste aujourd'hui le plus exposé compte tenu de la part importante de...