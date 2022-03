Focus MRO au Moyen-Orient : Interview de Géry Mortreux, Directeur Général d'Air France Industries

Le Journal de l'Aviation était présent au salon MRO Middle East qui s'est tenu fin février à Dubaï (Émirats arabes unis). Nous y avons rencontré Géry Mortreux, le Directeur Général d'Air France Industries, l'occasion de faire un point sur la dynamique de reprise et sur les activités d'AFI KLM E&M dans la région, et au-delà. Cet entretien est le premier article d'un focus spécial dédié au secteur MRO (Maintenance Repair & Overhaul) au Moyen-Orient.



Quelle est votre vision du marché après ces deux années de pandémie, et notamment pour la région du Moyen-Orient ?



Evidemment, durant toute la période de la pandémie, l'activité a été quelque peu été déstabilisée car les compagnies aériennes ont arrêté de voler. Toutes les activités autour de la maintenance des moteurs et des équipements ont été ralenties durant la période, y compris sur les contrats historiques que nous avions ici dans la région. AFI KLM E&M s'est ainsi assuré de pouvoir assister ses clients le mieux possible durant cette période, quand ils avaient besoin de se fournir en pièces détachées. Nous avons des services à la carte et à la demande pour répondre le mieux possibles au besoin de clients et durant cette période de creux d'activité, nous nous sommes adaptés le mieux possible.



Nous observons bien aujourd'hui une reprise d'activité des compagnies...