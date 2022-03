Petite révolution pour les traversées de l'Atlantique Nord

Les traversées de l'Atlantique Nord vont connaître une évolution majeure en termes de navigation dans les toutes prochaines heures. Les opérateurs vont en effet pouvoir s'affranchir des célèbres North Atlantic Tracks pour leurs vols commerciaux transatlantiques jusqu'au niveau de vol FL330 (environ 10 000 mètres) à partir de ce 1er mars, ajoutant beaucoup plus de flexibilité dans les trajectoires et donc de potentielles économies de consommation en carburant (et donc en émissions carbone).



Pour rappel, jusqu'à 12 couloirs aériens sont définis toutes les 12 heures en fonction des conditions météorologiques en vigueur au-dessus de l'océan Atlantique (jusqu'à 6 vers l'Amérique du Nord et 6 vers l'Europe) afin d'éviter, ou tirer parti des courants d'altitude pour réduire les temps de vol et la consommation. Cette organisation en couloirs organisés (OTS) est calculée conjointement par NATS au Royaume-Uni et Nav Canada et son existence n'avait pratiquement pas évolué depuis sa...