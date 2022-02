« Sur l'aviation commerciale, cette année, 100% de nos clients viennent de Grande-Bretagne », Mylène Leuly, directrice de l'aéroport de Chambéry

Invitée du Podcast de l'Aviation cette semaine, Mylène Leuly, directrice de l'aéroport de Chambéry.



Mylène Leuly dresse le portrait de l'aéroport de Chambéry, sa saisonnalité et le profil de ses passagers. Extrêmement dépendant du tourisme britannique durant la pleine saison, il constate une reprise de son activité commerciale depuis le début de l'année mais aussi de l'aviation d'affaires, même si la crise a eu un impact plus atténué sur ce segment.



La directrice explicite également le positionnement de l'aéroport par rapport à ceux qui l'entourent et ses liens avec eux.