Longview Aviation Capital réunit toutes ses activités sous la marque De Havilland Aircraft of Canada

C'est un petit peu la résurrection d'un groupe iconique, à la réputation presque séculaire. Longview Aviation Capital a décidé de réunir ses différentes filiales sous la seule marque d'exploitation De Havilland Aircraft of Canada. Cela concerne Viking Air, Pacific Sky Training, De Havilland Canada et les filiales Longview, soit plus d'un millier de collaborateurs du groupe dans l'ensemble du Canada. Le processus d'intégration débutera dans les prochaines semaines.



« Notre acquisition du programme Dash-8 à Bombardier en 2019 a réuni toute la gamme de produits De Havilland pour la première fois depuis des décennies, et nous sommes fiers de consolider nos actifs aéronautiques sous la bannière iconique De Havilland », a commenté la propriétaire de Longview Aviation Capital, Sherry Brydson.



Actuellement, De Havilland Aircraft of Canada est l'entité qui gère le programme de biturbopropulseurs Dash8. Les commandes se faisant rares avec la crise, l'avionneur achève la...