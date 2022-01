Airbus Helicopters enregistre un véritable rebond de ses commandes en 2021

Airbus Helicopters a enregistré un total de 419 commandes brutes (414 en tenant compte des annulations) en 2021, un véritable rebond par rapport à l'année précédente (289 commandes brutes, 268 commandes nettes). Ces hélicoptères sont destinés à 167 clients dans 45 pays et s'étendent sur l'ensemble de la gamme.



Il s'agit plus précisément de 147 H125, de 48 H130, de 65 H135, de 93 H145, de 52 H160, de 4 H175 et de 10 hélicoptères de la famille Super Puma.



L'hélicoptériste européen a également précisé que cette progression des ventes reflétait de solides signes de reprise par rapport à la situation du marché de 2020 qui avait logiquement été fortement impactée par les conséquences économiques de la pandémie sur les opérateurs.



La bonne tenue des ventes sur le segment des hélicoptères légers tient quant à elle à une reprise constatée du marché civil et parapublic. Parmi les prises de commandes importantes, Airbus Helicopters a notamment remporté le premier lot de H160M pour les forces armées françaises (contrat HIL, 30 premiers appareils notifiés sur 169) et les 10 H160 destinés aux forces aériennes de la gendarmerie nationale (FAGN).



Airbus Helicopters a également vu le nombre de ses livraisons augmenter de 15% sur une année, passant de 300 hélicoptères en 2020 à 338 en 2021. A noter que ne figure pas le programme NH90 de NHI, avec par exemple la livraison du premier NH90 TTH pour le Qatar le 11 décembre dernier.



Le book to bill est donc très supérieur à 1 en 2021, avec 76 nouveaux hélicoptères venant enrichir son carnet de commandes sur un an.



L'hélicoptériste européen annonce enfin qu'il reste le leader mondial sur le marché civil et parapublic, avec une part préliminaire de 52% (données concurrentielles à confirmer).