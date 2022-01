L'autre mégacontrat en préparation chez Air France-KLM

Un autre contrat majeur est en préparation chez Air France-KLM. Car avec la décision de commander 100 Airbus de la famille A320neo (plus les droits d'achats pour 60 autres) il y a un mois, le groupe franco-néerlandais va aussi devoir trancher entre les deux motorisations proposées pour ses futurs monocouloirs, un contrat potentiel de l'ordre de 3 milliards de dollars (moteurs seuls). Le choix de la motorisation sera logiquement annoncé assez rapidement, les premiers appareils devant être livrés dès le second semestre de l'année prochaine.



Bien sûr les liens tissés de longue date entre KLM, Transavia et CFM International (et Air France, même si la compagnie française n'est pas directement concernée à ce stade) semblent très nettement favoriser l'arrivée du réacteur LEAP-1A au sein du groupe, avec évidemment en plus les importantes retombées financières pour Safran Aircraft Engines en France. La holding Air France-KLM a, rappelons-le, largement bénéficié du...