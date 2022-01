Autodesk met sa technologie au service de l'aéronautique

Depuis sa création en 1982, Autodesk est un partenaire technologique qui aide les entreprises innovantes à créer et concevoir tous objets qui nous entourent au quotidien. Elle s'attache à rendre les technologies de conception 3D accessibles au plus grand nombre et a débuté son histoire avec la création du logiciel de CAO AutoCAD. Après une forte croissance à l'international, le développement de nouvelles solutions et une ouverture à de nouvelles industries, la société californienne a engagé une transformation de son modèle afin de continuer à placer ses clients au centre de ses enjeux et répondre aux nouveaux défis de conception et de fabrication auxquels ils font face. Aujourd'hui, Autodesk propose de les accompagner dans leurs processus de transformation digitale et d'innovation en les rendant plus pérennes et plus durables.



Tous ces outils sont adaptés à une grande diversité de secteurs, et l'aéronautique et la défense ne font pas défaut. Aujourd'hui, Autodesk a la capacité de relever les défis de cette industrie, grâce à des innovations de rupture, en adéquation avec des environnements existants.



Accélération sur l'aéronautique



L'industrie aéronautique est en effet au beau milieu de son processus de digitalisation, faisant émerger un besoin d'accompagnement que ce soit dans la continuité numérique ou dans les nouveaux processus de conception et de fabrication. « Nous avons la conviction d'être capables de devenir un acteur prépondérant sur ce secteur grâce à notre capacité à venir interconnecter les données, les processus et les métiers », énonce David Mourjan, responsable marketing d'Autodesk en France. « Travailler sur la rationalisation des processus numériques de bout en bout sur les marchés de l'aéronautique, de la défense et du spatial est un sujet d'importance pour nous. »



Plusieurs projets ont d'ailleurs déjà été menés à bien dans le secteur. Par exemple, la société a travaillé sur le projet de partition bionique d'Airbus, une cloison de cabine innovante et allégée pour la famille A320. Elle reposait notamment sur des technologies de conception générative et de fabrication additive qui ont permis de réduire le poids de la cloison de 45%. La conception générative est une forme d'intelligence artificielle qui permet, à partir d'une liste de critères précis fixés par un ingénieur, d'obtenir en quelques minutes des centaines, voire des milliers, de solutions possibles à un problème de conception posé.



Plus récemment, elle a également participé à la digitalisation d'un site de production du groupe Safran à Bordes (Safran Helicopters Engines). « Dans ce projet, la problématique était de mettre le BIM au service de la performance industrielle, c'est-à-dire intégrer les données industrielles avec les données BIM du bâtiment », résume-t-il, en expliquant que les solutions d'Autodesk permettent d'accompagner l'ensemble du développement d'un projet industriel de façon rationnalisée et intégrée, permettant une optimisation de la durée, des coûts et pouvant même aller jusqu'à la prise en compte de critères spécifiques, par exemple sanitaires. David Mourjan note d'ailleurs que la convergence entre le secteur industriel et celui de la construction représente un axe important, Autodesk ayant la capacité d'adresser l'intégralité de la chaîne, de la conception du produit jusqu'à l'infrastructure, sa maintenance, et son exploitation.





Image © Autodesk

Convergence entre conception et fabrication



L'une des tendances majeures de l'industrie manufacturière est la convergence. Il s'agit du rapprochement des métiers de la conception avec ceux de la fabrication, notamment de faire travailler le bureau d'études et le bureau des méthodes sur la même maquette numérique. « Nous avons vocation à rapprocher ces deux métiers pour n'en former qu'un seul et ainsi faire en sorte que le processus de fabrication soit intégré dès le processus de conception de la pièce », souligne Fikret Kalay, , Senior Research Manager chez Autodesk.



C'est ainsi que l'utilisateur pourra, très en amont lors de la phase de conception, réfléchir à la façon de produire une pièce en choisissant les différentes stratégies à disposition (usinage, impression 3D, combinaison des deux, moulage, forgeage...), des algorithmes pouvant proposer différents designs en fonction du type de fabrication.



Optimiser la fabrication avec les technologies additives



En ce qui concerne la fabrication additive, Autodesk propose de nombreuses solutions qui peuvent s'appliquer au secteur aéronautique, un marché particulièrement porteur, et réfléchit à étendre ce type de production, de la petite échelle avec la technologie des poudres jusqu'à grande échelle avec la robotisation. La société a notamment mis en place un certain nombre d'outils d'automatisation pour répondre à des problématiques-clefs, notamment dans le domaine de la réduction du poids et l'optimisation des calculs d'allégements. Des algorithmes intègrent ainsi des simulateurs de type éléments finis pour identifier les zones à risques et optimiser la distribution de matière.



Mais l'accompagnement va plus loin. « Notre particularité, c'est vraiment de nous intéresser à la problématique du client, pourquoi il veut recourir à la fabrication additive plutôt qu'à une autre méthode », explique Fikret Kalay. Autodesk peut ainsi proposer à ses clients des solutions d'usinage et des solutions intermédiaires, avec des indicateurs de performance et de productivité. « Nous pouvons aussi apporter une notion de performance écologique et une notion de coût, en fonction de l'élément à produire, des matériaux et des moyens de production choisis. »





Image © Autodesk

Les promesses de la conception générative et de l'exploitation des données



C'est aussi en faisant converger la conception et la production que l'industrie pourrait bénéficier au maximum de la technologie de conception générative. Il s'agit d'utiliser l'intelligence artificielle pour intégrer les données sur les contraintes de vie d'une pièce dès sa conception. « Au lieu de dessiner une pièce sur de seuls aspects géométriques, nous allons donner des contraintes de vie au produit, qu'elles soient liées aux efforts ou aux vibrations... Les outils de conception vont alors utiliser des algorithmes intelligents pour explorer tout l'espace de design et composer de multiples solutions compatibles avec ces contraintes », explique Fikret Kalay. A l'arrivée, le nombre et la forme des solutions sont multipliées par rapport à une approche plus classique et il ne reste à l'utilisateur qu'à choisir celle qui répondra le mieux à son cahier des charges (réduction des masses, optimisation des volumes, optimisation des assemblages...).



C'est là qu'intervient une autre problématique, celle de l'intégration des capteurs. « Il est facile d'intégrer un capteur qui va mesurer une température ou une pression sur une pièce. Mais pour que tout le processus de fabrication soit bien fermé, les contraintes du produit doivent être intégrées dès le moment où l'on commence à réfléchir à la conception », fait remarquer Fikret Kalay. « Tous nos outils sont ouverts à l'intégration de ce type de données et vont ainsi agir en conséquence ». Dans le cadre de la conception générative, l'installation de ces capteurs sur une pièce dès la phase initiale de fabrication enrichit l'algorithme au fur et à mesure de sa vie, permettant d'optimiser la conception d'une nouvelle version du produit à l'avenir.



Florence Ferreira, responsable de la marque Autodesk pour l'Europe du Sud, conclut que tous les efforts et toute l'attention de la société sont tournés vers la façon dont ses solutions peuvent faciliter l'analyse et non plus le seul partage des données, afin d'apporter de la valeur sur toute la chaîne de production et permettre des prises de décision éclairées. « Sur la partie fabrication, notre vision est de connecter l'ensemble de l'écosystème, les flux de travail, les flux de données, pour que tous les acteurs puissent collaborer de la façon la plus efficace possible. C'est donner un environnement de travail commun à la chaîne de design et de fabrication et déterminer comment apporter des solutions innovantes et interconnectées », résume-t-elle. « Nos technologies ont vocation à concevoir des produits de façon plus pérenne et plus durable, ce qui concerne plus que jamais l'aéronautique. »





Pour en savoir plus et obtenir d'avantage d'informations sur les activités d'Autodesk liées à l'aéronautique, au spatial, et à la défense, rendez-vous ici.