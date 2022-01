Avions commerciaux : à quand le véritable rebond de Boeing ?

Les jeux sont faits. Sans réel suspense, Airbus est à nouveau le leader mondial incontestable des avions de ligne, et ce pour la troisième année consécutive.



Avec un écart de très exactement 293 avions commerciaux livrés (en excluant les variantes à vocation purement militaire), l'avionneur européen a encore largement dominé son sujet en 2021 face à son concurrent de toujours, et ce dans un environnement particulièrement difficile, vu le manque de visibilité opérationnelle, et financière, des compagnies aériennes avec les vagues épidémiques successives et les malheureuses restrictions de voyages induites.



Les choses se sont quant même finalement grandement améliorées l'année dernière du côté de Boeing, avec le retour des livraisons du 737 MAX. Mieux, l'avionneur américain est même passer devant Airbus en termes de prise de commandes pour l'ensemble de sa gamme (en commandes brutes, c'est à dire sans prendre en compte les annulations), avec...