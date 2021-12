Airbus remporte une nouvelle commande d'Aviation Capital Group pour 60 appareils

Airbus vendra ses avions commerciaux jusqu'aux dernières heures de 2021.



Le loueur Aviation Capital Group (ACG), filiale à 100 % de Tokyo Century Corporation depuis 2019, vient de signer un protocole d'accord (MoU) portant sur 20 A220, ainsi qu'un contrat ferme pour 40 avions de la famille A320neo, dont cinq A321XLR. Les dates de livraisons et le, ou les clients finaux potentiels n'ont pas été avancés.



Le portefeuille du loueur californien représente aujourd'hui près de 400 appareils (au 30 septembre) en location chez 90 compagnies aériennes dans près de 45 pays.



« Nous sommes ravis d'élargir notre portefeuille avec des avions de la famille A220 et A320neo supplémentaires. Ces avions très avancés renforceront l'objectif stratégique d'ACG d'offrir à nos compagnies aériennes clientes les avions les plus modernes et les plus économes en carburant disponibles », a déclaré Thomas Baker, le PDG d'ACG.



Par ailleurs, ACG a précisé qu'avec cette commande, il participera au nouveau fonds ESG récemment lancé par Airbus et qui contribuera à l'investissement dans des projets de développement durable pour l'aviation.