« Flying Whales est pertinent dès qu'il y a une problématique d'infrastructure de transport et de charges volumineuses ou lourdes », Sébastien Bougon, fondateur et PDG de Flying Whales

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Sébastien Bougon, fondateur et président directeur général de Flying Whales.



Alors que Flying Whales représente actuellement le savoir-faire industriel et l'innovation de la France à l'exposition universelle de Dubaï, son fondateur et président Sébastien Bougon raconte la genèse et les difficultés de ce projet de dirigeable destiné au transport de charges volumineuses, qui concentre le soutien d'une quarantaine de sociétés aéronautiques de toutes tailles et de l'Etat. Prévoyant de créer un constructeur mais aussi un opérateur, Flying Whales est à présent bien engagé dans sa phase d'ingénierie et travaille en parallèle à consolider ses accords avec ses futurs clients. Un dirigeable devrait être construit en 2023, pour une entrée en service en 2025.