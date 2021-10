« Nous sommes très en colère contre cet accord complètement déséquilibré avec le Qatar », Guillaume Gestas, Président du bureau Air France - Transavia du SNPL

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Guillaume Gestas, Président du bureau Air France - Transavia du SNPL France ALPA.



Après avoir longuement évoqué l'accord entre l'Europe et le Qatar et ses dangers pour le transport aérien européen et français, Guillaume Gestas décrit comment la situation des pilotes au niveau mondial a évolué durant la crise et où elle en est aujourd'hui.



Concernant le groupe Air France, il explique pourquoi les pilotes ont pu être mieux protégés qu'ailleurs et quels sont les enjeux de la sortie de crise. Enfin, il évoque les questionnements en cours autour de l'avenir du système de hub.