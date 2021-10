Dassault Aviation augmente à nouveau les capacités de son réseau MRO mondial

Après avoir successivement mis la main sur sur les activités maintenance d'ExecuJet, puis sur celles de TAG Aviation en Europe au début de l'année 2019 afin d'étendre son réseau pour les besoins de sa gamme d'avions d'affaires Falcon, Dassault Aviation va désormais s'appuyer sur ses nouvelles acquisitions pour accroître davantage ses capacités de maintenance à travers le monde.



L'avionneur a ainsi profité de la convention NBAA-BACE qui s'est tenue à Las Vegas la semaine dernière pour rappeler que ses capacités de maintenance en Malaisie et aux Émirats arabes unis allaient bientôt augmenter, avec de nouvelles installations qui remplacent des centres plus petits déjà présents sur place.

Ainsi, l'activité d'ExecuJet MRO Services à Kuala Lumpur va s'étendre dans de nouvelles installations à Subang au cours du second semestre 2023.



Ce nouveau centre de maintenance affichera une superficie de plus de 12000 m2 et sera capable...