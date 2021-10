La priorité est de « savoir comment nos opérateurs redeviennent conquérants dans ce marché structurellement modifié » - Jean-Baptiste Djebbari

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports



Dans la première partie de cet entretien, Jean-Baptiste Djebbari tire un rapide bilan de la crise jusqu'à présent et de l'action de l'Etat pour soutenir le secteur du transport aérien. Conscient du changement structurel qui va toucher le secteur, le ministre des Transports expose ses priorités : comment va évoluer l'activité - et le pavillon français - dans les années à venir, la décarbonation du transport aérien et son assainissement social.