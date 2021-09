« La décarbonation doit commencer maintenant », Bernd Ewers, vice-président de Collins Aerospace pour la France et l'Europe du Sud

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Bernd Ewers, vice-président de Collins Aerospace pour la France et l'Europe du Sud.



Pour Collins Aerospace, la décarbonation de l'aviation est possible dès aujourd'hui. La société travaille sur plusieurs solutions qui permettent d'alléger la masse des appareils (nouveaux matériaux, nouveaux procédés de fabrication) ou d'améliorer les opérations en vol et au sol, avec les économies que cela peut engendrer au niveau du rejet de CO2.



Bernd Ewers expose sa vision du développement de l'avion à hydrogène et précise qu'il croit qu'il faudra de nouvelles formes d'avion, avant d'évoquer les défis que pose également l'avion plus connecté.