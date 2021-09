Air Mauritius : survivre ou disparaître, un « Watershed meeting » prévu le 28 septembre pour trancher

Prévu l'an dernier, puis reporté, le « Watershed meeting », rencontre entre Air Mauritius et ses créanciers aura finalement lieu le 28 septembre, en visioconférence. Au cours de cette réunion déterminante, c'est le devenir du paille-en-queue national se jouera.



Après plusieurs années de méforme financière, la compagnie publique mauricienne s'est placée sous administration provisoire confiée à Grant Thornton en avril 2020, alors que les effets de la crise sanitaire s'intensifiaient.



Dans un communiqué, les administrateurs Sattar Hajee Abdoula et Arvindsingh K. Gokhool ont indiqué que, au cours de la rencontre de la semaine prochaine, les créanciers seront appelés à délibérer sur trois options : la mise en liquidation, la fin de l'administration provisoire ou l'implémentation du DOCA ( Deed of Company Arrangement) qui inclut la restructuration de la dette de la compagnie.



A ce stade, une liquidation de la compagnie est peu probable. Mercredi, ...