« Le plus important est qu'il y a maintenant un calendrier pour les avions 0 émission » - Johan Lundgren, directeur général d'easyJet

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Johan Lundgren, directeur général d'easyJet.



Entrée dans la crise en bonne santé, easyJet a dû prendre des mesures fortes et s'assurer des financements pour pouvoir profiter pleinement du redémarrage du transport aérien et l'aborder avec la forme adaptée aux changements survenus depuis un an et demi.



Bien qu'il constate que cette crise de la covid suive les mêmes principes que les précédentes, Johan Lundgren estime qu'une modification majeure accompagne le redémarrage : une attention accrue des passagers au produit et à leur impact sur l'environnement.



Active depuis longtemps sur ce dernier sujet, easyJet se réjouit qu'il y ait désormais un calendrier pour la décarbonation de l'aviation mais regrette le problème de communication du secteur et la propension des gouvernements à imposer des taxes contre-productives pour réduire l'empreinte environnementale de l'aérien.