Avec ses Airbus A330neo, Uganda Airlines veut se faire une place parmi les majors d'Afrique

Uganda Airlines débutera sa première ligne transcontinentale le 15 octobre prochain à destination de Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Le mois dernier, la compagnie a finalement obtenu le feu vert des autorités de l'aviation civile pour la mise en service de sa flotte d'A330neo. Pour le jeune transporteur, qui a démarré ses opérations commerciales en août 2019, il est désormais question de construire un solide et compétitif réseau international.



Uganda Airlines possède deux A330-800 réceptionnés en décembre 2020 et janvier 2021. C'est d'ailleurs le premier opérateur africain de cette version et le deuxième mondial après Kuwait Airways - en Afrique. La variante plus capacitaire, l'A330-900, est quant à lui déjà en exploitation chez Air Sénégal (deux exemplaires) et Air Mauritius (deux exemplaires).



Avec son rayon d'action de plus 15 000 km et ses 261 sièges, l'A330-800 d'Uganda Airlines est parti pour jouer un rôle...