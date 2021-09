Le transport aérien redécolle enfin

Longues queues au décollage sur certains grands hubs mondiaux aux heures de pointe, report des opérations de « mods & upgrades » sur des flottes utilisées à leur maximum, perturbations et annulations de vols pour manque de personnels suffisants ; les signes d'une réelle et tant attendue reprise du transport aérien sont désormais bien là.



Bien sûr, cette reprise reste évidemment très disparate, tant au niveau géographique que par la structure des réseaux des opérateurs, les vols long-courriers restant encore malheureusement très fortement impactés par les importantes mesures limitant les voyages entre les continents. La fin de la saison estivale, l'apparition ponctuelle de nouvelles restrictions, à l'instar de celle de l'UE pour les trajets non essentiels depuis les États-Unis, et la grande inconnue concernant les déplacements d'affaires pour les prochains mois, viennent quelque peu ternir le tableau sur le court terme.



Mais la confiance reste assurément...