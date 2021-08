« L'aviation a un énorme rôle à jouer pour le bond de notre société », Daniel Harding

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Daniel Harding, chef d'orchestre britannique et pilote professionnel.



Pour Daniel Harding, les métiers de chef d'orchestre et de pilote ont beaucoup de similitudes mais diffèrent par leur rapport au risque. Expliquant les compétences qui sont requises pour les deux fonctions, il raconte ce que sa formation de pilotage lui a apporté dans son métier de chef d'orchestre, quelle a été son expérience lorsqu'il a passé la sélection pour devenir pilote chez Air France et quels avions le font rêver.