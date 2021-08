Le trafic des aéroports de Paris au plus haut depuis le début de la pandémie

C'est une bonne nouvelle pour le transport aérien français d'une façon générale. Les aéroports de Paris ont accueilli un total de 5,1 millions de passagers au mois de juillet, soit une hausse de 2,6 millions de passagers par rapport à la même période l'année dernière. Mieux, le trafic des deux principaux aéroports de Paris est au plus haut depuis le début de la pandémie, représentant 48,0 % du trafic de Paris Aéroport du mois de juillet 2019.



Évidemment, cette progression aurait pu être encore plus conséquente avec la tant attendue levée des restrictions de voyages pour les européens vers les États-Unis, une mesure désormais reportée aux calendes grecques avec la progression du variant Delta des deux côtés de l'Atlantique. Groupe ADP constate néanmoins que l'ensemble des flux de trafic est en progression durant ce mois de juillet.



Le trafic international (hors Europe, dont DOM-TOM) est ainsi en hausse de plus de 1,2 million de passagers sur la période, avec une progression sur l'ensemble de ses composantes : Afrique (+ 464 253 passagers), à 57,5 % du niveau de juillet 2019, Amérique du Nord (+ 300 226 passagers), à 28,3 % du niveau de juillet 2019, Moyen-Orient (+ 133 160 passagers), à 37,0 % du niveau de juillet 2019, Amérique latine (+ 69 131 passagers), à 30,0 % du niveau de juillet 2019, et Asie Pacifique (+ 33 332 passagers), à 10,4 % du niveau de juillet 2019.



Le trafic DOM-TOM affiche quant à lui une progression de 209 145 passagers, soit à un niveau équivalent à 94,2 % de celui de juillet 2019, une vraie performance qui sera malheureusement ternie en août avec les nouvelles restrictions sanitaires apparues en Martinique et en Guadeloupe.



Le trafic Europe (hors France) est logiquement aussi en forte hausse (+ 1,1 million de passagers), à 47,9 % du niveau de juillet 2019. Les vols intérieurs sont quant à eux en hausse de 335 213 passagers, soit à 67,0 % du niveau de juillet 2019.



Enfin, le nombre de passagers en correspondance progresse aussi avec 508 563 passagers, en hausse de 279 507 passagers, à 45,3 % du niveau de juillet 2019. Le taux de correspondance s'établit à 18,1 %, en hausse de 0,7 point.



Le gestionnaire des aéroports parisiens rappelle aussi que la quasi-totalité de ces terminaux sont désormais ouverts, à l'exception des terminaux 1 et 2G à Roissy CDG ainsi que des portes d'embarquement B à Orly 1 (ex-Orly Ouest). L'aéroport de Roissy a accueilli 3,1 millions de passagers (+ 1,3 million de passagers), soit 41,1 % du trafic de juillet 2019. Orly a quant à lui a accueilli 2,0 millions de passagers (+ 1,3 million de passagers), soit 64,6 % du trafic de juillet 2019.