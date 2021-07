Retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique en France en juillet

Le Journal de l'Aviation revient sur plus d'une cinquantaine de faits d'actualité aéronautique notables qui ont concernés la France ou les entreprises françaises durant ce mois de juillet (avionneurs, équipementiers, sous-traitants, recherche et technologie, compagnies aériennes, aéroports, maintenance, industrie de défense...).



INDUSTRIE & TECHNOLOGIE



Airbus lance officiellement l'A350F

Comme prévu, Airbus a profité de la présentation de ses résultats semestriels pour confirmer le lancement de la version cargo de l'A350. « Suite à l'approbation du Conseil d'administration, nous étendons notre gamme de produits avec un dérivé cargo de l'A350 afin de répondre à la demande des clients en faveur d'une concurrence et d'une efficacité accrues sur ce segment de marché », a indiqué Guillaume Faury, le PDG d'Airbus. Cette nouvelle variante viendra directement concurrencer l'actuel 777F de Boeing ainsi qu'une probable version tout cargo du 777X qui fera logiquement son apparition aussi un jour. L'A350F sera plus long que l'A350-900 avec un nouveau tronçon qui comportera la porte de chargement cargo. Il intégrera des éléments de l'A350-1000 (bogies de train d'atterrissage principal à 6 roues, motorisation Trent XWB-97...) Les premiers clients devraient être révélés avant la fin du troisième trimestre.