Collins Aerospace mise sur la Normandie pour l'avion plus électrique

Collins Aerospace a récemment déplacé le siège social de ses activités Actuation Systems France (Goodrich Actuation Systems - GAS) sur son site de Saint-Marcel (Eure), à proximité de Vernon, pour renforcer son positionnement dans la région. Une cérémonie officielle était organisée sur le site pour l'occasion le 8 juillet, en présence d'Hervé Morin, Président de la Région Normandie, de Jean-Marie Carvalho, le PDG d'Actuation Systems France de Collins Aerospace, et de Philippe Eudeline, président de Normandie Aerospace (NAE). Lauréat du Plan France Relance, l'usine normande de Collins Aerospace entend grandement participer à la création des futurs actionneurs plus électriques qui viendront équiper les prochains grands programmes aéronautiques.



Centre industriel d'excellence depuis 1951, le site de Collins Aerospace de Vernon est aujourd'hui spécialisé dans la production et la maintenance de servo-commandes et de systèmes hydrauliques et carburants pour l'aéronautique, en particulier militaire (Rafale, nombreux programmes d'hélicoptères...). L'usine de Saint-Marcel est secondée par celle de Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise), plus tournée vers l'aviation commerciale et notamment sur les actionneurs de la famille A320 d'Airbus.



Subissant logiquement l'impact de la pandémie depuis 16 mois avec les réductions des cadences des donneurs d'ordre, l'activité Actuation Systems France de Collins Aerospace a bénéficié d'un soutien financier de l'Etat de 800 000 euros dans le cadre du Plan France Relance, une aide destinée à améliorer ses outils de production en ayant recours à plus de digitalisation et plus d'automatisation pour conforter sa place de leader français et mondial dans les actionneurs de vol. Collins Aerospace avait déjà investi plus de 3 millions d'euros il y a deux ans pour moderniser l'outil de production de cette activité, notamment avec de nouvelles machines et avec la mise en place de la première ligne française d'anodisation conforme à la réglementation REACh.



La région Normandie vient quant à elle d'apporter une aide de 200 000 euros pour ancrer davantage l'activité Actuation Systems France de Collins Aerospace au coeur de l'une des principales régions industrielles d'Europe, par exemple en soutenant la réinternalisation de la production de certains composants de sa chaîne d'approvisionnement à Saint-Marcel.



Un important symbole de cette réindustrialisation a été le rapatriement depuis la Corée du Sud de certains éléments d'actionneurs pour le programme de l'hélicoptère lourd CH-53K « King Stallion » de Sikorsky. « Les actionneurs de vol du plus gros hélicoptère militaire américain sont fabriqués par des Normands et nous en sommes très fiers » s'est ainsi réjoui Jean-Marie Carvalho, le PDG d'Actuation Systems France de Collins Aerospace. Il a d'ailleurs précisé lors de la visite des installations que la valeur des équipements produits pour le CH-53K était de l'ordre du million de dollars par hélicoptère.







Pour l'ancien ministre de la Défense Hervé Morin, fraîchement réélu à la tête de la Normandie, les efforts de l'État et de la Région ont fait en sorte que les entreprises résistent à la crise et aux risques d'effondrement. « Mais maintenant il faut créer les conditions du rebond et vous soutenir dans vos investissements » a-t-il annoncé. Il explique par ailleurs que la Normandie est la première région industrielle de France. « Quand nous sommes dans l'Eure ou dans l'Orne, plus de 30% de l'emploi est dans l'industrie, et quand on évoque le PIB régional, l'industrie représente 22% en Normandie contre seulement 10% de la richesse nationale pour la France ». « Le premier bassin aéronautique en France, ce n'est pas le Sud Ouest, contrairement à ce que l'on nous raconte, mais c'est la vallée de la Seine » a-t-il tenu a rappelé.



L'aviation plus électrique en ligne de mire



Jean-Marie Carvalho annonce ainsi que l'activité Actuation Systems France de Collins Aerospace travaille actuellement avec la DGAC sur les programmes de recherche BARI et PEARL visant à proposer des actionneurs plus électriques, plus compacts et plus fiables, alors que les aéronefs du futur seront certainement bien différents de ceux d'aujourd'hui (ailes fines ou déformables, multi-rotor, nouvelle mobilité apportée par l'arrivée des eVTOL...).



Mais l'abandon programmé, un jour, des traditionnels circuits hydrauliques pour l'aviation commerciale, qui apportera plus de fiabilité et un important gain de masse, est assurément aussi l'un des axes stratégiques majeurs pour Collins Aerospace Actuation Systems, après avoir participé aux actionneurs plus électriques de l'A380, et plus récemment sur ceux du moyen-courrier MS-21. C'est peut-être d'ailleurs la future génération de monocouloirs, attendue à horizon 2035, qui sera au coeur des innovations du site de Saint-Marcel dans les prochaines années.