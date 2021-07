Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie et Technologie



Plus de 70 commandes et livraisons pour Airbus en juin

Airbus a annoncé qu'il avait livré 77 appareils à 44 clients au mois de juin. Les avions livrés consistent en cinq A220, 57 de la famille A320, trois A330 et douze A350. En parallèle, le carnet de commandes s'est enrichi de 73 appareils, principalement grâce à la commande de United Airlines pour 70 A321neo. L'évolution du carnet de commandes depuis le début de l'année est quant à elle positive de 38 appareils, avec 165 commandes brutes et 127 annulations.



La section avant de l'Airbus A321XLR prend forme

L'assemblage des sous-ensembles du premier Airbus A321XLR s'accélère. L'avionneur européen vient de démarrer l'assemblage du sous-ensemble avant du premier appareil dans son usine de Saint-Nazaire, alors que les six éléments le constituant avaient été livrés par STELIA Aerospace par convoi routier le 1er juillet dernier. Ces...