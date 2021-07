ST Engineering lance son Projet Titan dans la MRO

ST Engineering s'est lancé dans la construction d'un nouveau hangar de maintenance situé sur l'aéroport international de Pensacola (Floride). Il s'agit de la première phase de développement du projet « Titan » annoncé en 2018, un important centre MRO dédié à la maintenance cellule qui s'étendra sur plus de 60 000 m2.



Ce projet s'implante à partir d'un hangar existant (photo), une installation qui peut déjà accueillir deux appareils à fuselage large simultanément pour des opérations de maintenance lourde (deux baies). Il comprendra trois nouveaux grands hangars à la pointe de la technologie ainsi que des ateliers de support associés.



Le coût global de ce complexe MRO est budgétisé à 210 millions de dollars, un investissement financé par ST Engineering, Triumph Gulf Coast, la ville de Pensacola, le comté d'Escambia, l'État de Floride et d'autres organisations étatiques et fédérales.



Selon ST Engineering,...