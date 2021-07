Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie et Technologie



Stelia Aerospace livre ses premières sections de fuselage pour l'A321XLR

Stelia Aerospace a annoncé avoir livré les premières sections de fuselage produites pour l'Airbus A321XLR. Six sections, tous les tronçons du fuselage avant, ont été confiées aux sites de Méaulte et de Rochefort (trois pour chaque site). Le travail de conception et de développement a été réalisé à Toulouse et Rochefort. La production des pièces élémentaires et sous-ensembles équipés ont été confiés à Saint-Nazaire, Stelia Tunisie et ACAM (au Maroc). Les équipes de Méaulte et Rochefort se sont chargé de l'assemblage final des sections. « Nous avons relevé avec succès le défi d'une livraison dans des délais extrêmement courts », a déclaré Cédric Gautier, le CEO de l'équipementier.



United Airlines commande 70 A321neo de plus

La compagnie aérienne américaine United Airlines a passé une commande de 70 A321neo à Airbus dans le cadre de...