Contrats Rafale, Air2030, United Next... les désinformations de la presse s'enchaînent

Alors que le début des grandes vacances approche, l'actualité aéronautique connaît une accélération certaine depuis quelques semaines. Il faut dire que l'été s'annonce de son côté plutôt calme, à quelques exceptions près. L'année a été difficile pour beaucoup et ses prochaines semaines seront incontestablement une vraie libération face à des mois d'informations anxiogènes. Mais à ces dernières grosses annonces viennent aussi s'ajouter depuis quelque temps une multitude de désinformations, parfois même publiées par des grands médias aéronautiques, un phénomène difficilement conciliable avec les attentes d'un secteur forcement exigeant.



Conjectures peu crédibles sur les commandes de la compagnie United Airlines dans le cadre de sa stratégie United Next, vente de Rafale en Indonésie, résultats un peu trop prématurés de l'appel d'offres Air2030 en Suisse, certification du eVTOL de Volocopter... les exemples ne manquent pas. La gestion éditoriale du contrat suisse, qui sera peut-être dévoilé demain, et qui attribuera...