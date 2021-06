« Nous avons décidé d'être un acteur de premier plan dans la propulsion hybride électrique », Olivier Andriès, DG de Safran

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Olivier Andriès, directeur général du groupe Safran.



Dans la seconde partie de cet entretien, Olivier Andriès donne la vision du groupe Safran sur les technologies électriques, hybrides et à hydrogène et explique les partenariats qui ont été noués pour le renforcer dans ces domaines. Il souligne que ses efforts de recherche portent également sur l'allègement général des appareils via leurs équipements, et notamment les sièges.



Après avoir évoqué les futurs nouveaux programmes d'avions commerciaux, il mentionne les activités militaires du groupe, qui ont gagné en importance durant la crise, et les accords industriels autour du programme SCAF.