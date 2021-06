Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie et Technologie



La coentreprise de GE et Safran prolongée jusqu'en 2050

Olivier Andriès, DG de Safran, et John Slattery, CEO de General Electric, ont signé l'extension de leur partenariat à 50/50 dans CFM International jusqu'en 2050. « Depuis le début des années 1970, l'efficacité et la fiabilité sans précédent de nos moteurs sont la marque de fabrique de notre partenariat historique. Notre moteur LEAP réduit d'ores et déjà les émissions de 15 % par rapport à son prédécesseur. En prolongeant notre partenariat CFM jusqu'en 2050, nous réaffirmons aujourd'hui, en tant qu'acteurs technologiques de premier plan, notre engagement à travailler main dans la main pour aider notre secteur à répondre aux défis de l'urgence climatique » a déclaré à cette occasion le directeur général du groupe Safran.



GE et Safran lancent le programme d'Open Fan « RISE »

John Slattery et Olivier Andriès, les patrons respectifs de...