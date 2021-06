« L'hydrogène ne sera pas une solution universelle », Olivier Andriès, DG de Safran

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Olivier Andriès, directeur général du groupe Safran.



Dans la première partie de cet entretien pour le Podcast de l'Aviation, Olivier Andriès revient sur les mesures fortes que le groupe Safran a consenti à prendre pour surmonter la crise et qui lui ont permis de présenter des résultats positifs en 2020. Expliquant que le groupe est plutôt exposé au marché moyen-courrier, il constate des signes de reprise depuis le début de l'année, puisque la relance concerne ce segment en priorité, même si elle est inégale selon les régions du monde.



Il évoque enfin comment le groupe prépare l'avenir, avec le projet RISE présenté conjointement avec General Electric cette semaine, et quelles pistes doivent être explorées pour décarboner l'aviation à plus court terme.