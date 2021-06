L'aviation commerciale est arrivée au seuil d'une nouvelle ère

Le moteur à soufflante non carénée RISE est un projet qui pourra un jour être intégré sur des architectures avions relativement classiques. (exemples illustratifs non représentatifs d'un quelconque projet de monocouloirs par CFM)

