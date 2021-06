MRO : Airbus Helicopters va s'offrir ZF Luftfahrttechnik

Airbus Helicopters a conclu un accord avec le groupe allemand ZF Friedrichshafen visant à l'acquisition de la société ZF Luftfahrttechnik. Cet accord, qui va permettre de renforcer encore les capacités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de l'hélicoptèriste européen, devrait conduire à un rachat effectif dès cette année, sous réserve des approbations réglementaires habituelles. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.



L'atelier MRO de ZF Luftfahrttechnik est notamment spécialisé dans les services concernant les systèmes de transmissions mécaniques pour hélicoptères civils et militaires. Selon Airbus Helicopters, ce rachat va contribuer à améliorer et à maintenir la disponibilité de la flotte des différents programmes couverts par les services proposés par ZF Luftfahrttechnik.



La société assure par exemple des services d'entretien et de réparation pour la majorité de la flotte d'hélicoptères de l'armée allemande. Mais ZF soutient aussi des opérateurs du monde entier avec...