AE CATA : l'accord historique qui pourrait bien peser sur les compagnies du Golfe

Il s'agit tout simplement du plus important accord de ciel ouvert jamais négocié jusqu'à présent. Les pays de l'Union européenne (UE) et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN*) ont finalisé l'ASEAN-EU Comprehensive Air Transport Agreement (AE CATA), premier accord de transport aérien trouvé entre deux grandes régions économiques mondiales.



En gestation depuis de nombreuses années, cet accord de ciel ouvert va faciliter les liaisons aériennes et les échanges commerciaux entre l'Europe et l'Asie, les compagnies aériennes pouvant bientôt proposer un nombre illimité de vols entre les deux régions, avec en plus la possibilité d'opérer jusqu'à 14 liaisons hebdomadaires de transport de passagers en septième liberté (via et au-delà d'un pays tiers), et sans restrictions pour les vols cargo.



Mais si les négociateurs entendent que cet accord soit aussi la source d'une coopération plus étroite entre les deux régions dans...